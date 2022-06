Là dove affina il vino e si scopre il fascino del tempo che passa

(Di lunedì 27 giugno 2022) Visitare la cantina di Elena Walch a Termeno è come fare un viaggio nel. Aprire la porta di questa dimora e carpirne i segreti è scoprire tutti i cambiamenti stilistici dell’azienda, ma soprattutto cogliere tutti iggi che da fine ‘800 ad oggi hanno caratterizzato il mondo dele dell’Alto Adige. Passeggiando per la cantina, si scoprono sedimentati tutti i modelli di produzione vinicola degli ultimi 150 anni, e si possono cogliere le decisioni prese da questa azienda nel corso del. Le gigantesche vasche di cemento sono ancora visibili con le loro piastrelle vetrificate. Poi ci sono gli enormi tonneau di legno, con il fronte intagliato dai maestri artigiani della Val Gardena: e ogni botte grande testimonia ilggio di un’epoca e racconta un pezzo della storia di questa famiglia ...

nancysperandeo : RT @nancysperandeo: Nelle piattaforma social trovo e scorgo spesso un modo naturale dove opportunamente creare spazi ibridi tra reale e sur… - TartarugaRugosa : @KasperReloaded @markorusso69 @a_lambardi @triss65 @miia_2018 La culona in visita alle cantine del Chianti dove il… -

Tuttosport

Grazie a Chiricole sue qualità attoriali e incontra i grandi autori messi in scena dal ... Lascia una eredità enorme e le tantissime testimonianze di questi giorni, giunte da ogni, ci fanno ...La versione Zero del millesimo 2015, non dosata,55 mesi sui lieviti. Assaggiata lo scorso ... in virtù del suo bel frutto al naso e di una boccatannino e morbidezza si accoppiano alla ... Pellegri-Ricci, la coppia Toro affina l'intesa. Investimento da far fruttare