La crisi energetica non deve produrre un ritorno al populismo, dice Draghi

Il G7, iniziato ieri in Baviera, andrà avanti fino a martedì. I leader mondiali stanno lavorando per introdurre nuove sanzioni contro l'economia della Russia. E tra le proposte principali ce ne sono due: imporre un tetto al prezzo del petrolio russo e vietare l'importazione di oro da Mosca. Mentre ieri sono tornati a piovere i missili su Kiev, oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà ai sette leader. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, come racconta Repubblica, sin dal suo esordio al G7 ha insistito sulla necessità di una risposta forte contro la crisi energetica che sta di fatto arricchendo Mosca e che rischia di provocare scossoni nelle democrazie occidentali. «Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo il 2008», ha spiegato.

