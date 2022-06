“La coppia dell’estate”. Raimondo Todaro, la foto al mare è una sorpresa per il pubblico di Amici (Di lunedì 27 giugno 2022) A meno di clamorosi ripensamenti anche per la prossima stagione Raimondo Todaro sarà uno dei prof di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino, che si è fatto conoscere per la partecipazione a Ballando con le stelle, è stato riconfermato tra i docenti del programma. Una veste inedita per lui, in cui però si è trovato a suo agio ed è piaciuto molto al pubblico, per la sua competenza, disinvoltura e capacità di tenere testa anche a una veterana dello show come Alessandra Celentano. Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha commentato con soddisfazione la scelta di Raimondo Todaro di approdare ad Amici: “Sono felicissima per lui – ha detto – Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) A meno di clamorosi ripensamenti anche per la prossima stagionesarà uno dei prof di, il talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino, che si è fatto conoscere per la partecipazione a Ballando con le stelle, è stato riconfermato tra i docenti del programma. Una veste inedita per lui, in cui però si è trovato a suo agio ed è piaciuto molto al, per la sua competenza, disinvoltura e capacità di tenere testa anche a una veterana dello show come Alessandra Celentano. Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha commentato con soddisfazione la scelta didi approdare ad: “Sono felicissima per lui – ha detto – Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti ...

Pubblicità

Chiara02224370 : La famosa coppia, che sta insieme da sei anni, è andata in vacanza negli Stati Uniti la scorsa estate. Il bel atto… - Chiara02224370 : amore nel tempo. La famosa coppia, che sta insieme da sei anni, è andata in vacanza negli Stati Uniti la scorsa est… - ARCHINIANARCHIN : RT @fanpage: Torna la coppia dell'estate con dei look da urlo per il lancio del singolo #HulaHoop: Noemi e Carl Brave! - AnimaleStanco : RT @fanpage: Torna la coppia dell'estate con dei look da urlo per il lancio del singolo #HulaHoop: Noemi e Carl Brave! - CrostataraRoma5 : RT @fanpage: Torna la coppia dell'estate con dei look da urlo per il lancio del singolo #HulaHoop: Noemi e Carl Brave! -