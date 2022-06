La Cina: 'Restrizioni anti Covid per altri cinque anni'. Sui social scoppia il panico (Di lunedì 27 giugno 2022) scoppiato allarme tra gli utenti dei social della capitale cinese. 'La strategia Covid Zero proseguirà per i prossimi cinque anni ' così il segretario del Partito comunista di Pechino, Cai Qui , ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022)to allarme tra gli utenti deidella capitale cinese. 'La strategiaZero proseguirà per i prossimi' così il segretario del Partito comunista di Pechino, Cai Qui , ha ...

Pubblicità

leggoit : La #cina: «Restrizioni anti #covid per altri cinque anni». Sui social scoppia il panico - robnosraepi : RT @lu_zero_: @simoneboi94 @DanieleOppo Se guardi le strategie zero-covid applicate in Cina (Shenzhen), quelle applicate dall'Australia pri… - lu_zero_ : @simoneboi94 @DanieleOppo Se guardi le strategie zero-covid applicate in Cina (Shenzhen), quelle applicate dall'Aus… - tota__976 : @VincenzoPuro @piercamillo @vanabeau Si ma sti cazzi, negli Usa c'è la.democrazia e loro decidono per loro, hanno l… - Claudiomarang1 : @SlySte @dellorco_fabio @Marxtrixx @tancredifra Pensa se negli ultimi 30 y avessi dovuto seguire Cina o Russia,ogg… -