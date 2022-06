Kledi Kadiu | le toccanti parole della moglie | la drammatica lotta contro la malattia

Leggi su kronic

(Di lunedì 27 giugno 2022)e leche hanno emozionato i fancoppia: ecco di cosa si tratta Ha dimostrato di avere tantissimo talento tanto da colpire il cuore di milioni di fan econduttrice Maria De Filippi con cui ha collaborato per diversi anni in alcuni dei suoi show come Amici, C’è posta per te e anche con Maurizio Costanzo in Buona Domenica: stiamo parlando di lui,. Laha fatto una confessione che ha lasciato senzatutti. curiosità (foto web)L’uomo originario di Tirana, ha sempre avuto il sognodanza, ed è per questo entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si è diploma ...