Karate | Giochi del Mediterraneo 2022 | Silvia Semeraro conquista l’argento nei -68kg

(Di lunedì 27 giugno 2022) Si chiude con una medaglia d’argento la seconda, ed ultima, giornata del programma dideidel, in corso di svolgimento ad Orano, per quanto riguarda l’Italia. Sul tatami algerino la pattuglia azzurra non è stata in grado di cogliere l’oro tanto atteso, ma chiude comunque la manifestazione con due argenti e tre bronzi, non certo un risultato da sottovalutare. Nella categoria del kumitè -ha perso la finale per la medaglia del metallo più pregiato cedendo 2-0 contro l’egiziana Feryal Abdelaziz. L’azzurra nel suo percorso si era imposta all’esordio contro la slovena Kiti Smilijan 4-0, per poi avere la meglio anche sulla turca Eda Eltemur in semifinale per Senshu (sul punteggio di 1-1), in virtù del primo punto messo a ...