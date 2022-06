Juventus | svolta nella trattativa per il fantasista | fissato un incontro

(Di lunedì 27 giugno 2022) La, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbeunnei prossimi giorni per parlare di unseguito ormai da tempo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Continua il lavoro dellaper definire con certezza i componenti della rosa dell’anno prossimo. A pochi giorni dall’apertura della sessione di mercato, contrariamente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

tvdellosport : EL FIDEO-JUVENTUS ?? Come anticipato da @AlfredoPedulla e @GiovaAlbanese in seguito alle dichiarazioni di ieri del… - Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - sportli26181512 : Juve, la 'linea Arrivabene' tiene a freno il mercato del centenario. C'è la data della svolta e un fattore a bilanc… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: La svolta che fa volare la #Juventus: si chiude SUBITO LE CIFRE ??? - JuventusUn : La svolta che fa volare la #Juventus: si chiude SUBITO LE CIFRE ??? -

...si è mossa soltanto su giocatori a parametro zero, bloccando Pogba e insistendo per Di Maria senza avere la forza economica per provare a chiudere altri colpi a titolo definitivo. LA...Calciomercato Inter,per VidalIn uscita invece, occhio agli esuberi all'interno dell'... ma deve esserci un club pronto a prendere l'ex giocatore della. Secondo quanto riportato dal ...Per questo, finora, la Juventus si è mossa soltanto su giocatori a parametro zero, bloccando Pogba e insistendo per Di Maria senza avere la forza economica per provare a chiudere altri colpi a titolo ...Calciomercato Juventus, l’arrivo di Di Maria non esclude il possibile ... La sensazione è che si sia avviata una fase importante della trattativa, con una svolta che ci potrebbe essere da un momento ...