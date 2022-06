Juventus | l’entourage di Di Maria conferma | “Stiamo parlando degli ultimi dettagli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) “e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune questioni“. Queste sono le parole, che adesso valgono oro, deldi Angel Dinella circostanza di una concreta trattativa con la, riportate da ‘La Stampa’. Operazione in via di definizione tra l’esterno d’attacco argentino, mancino dal dribbling strepitoso e dalla tecnica sopraffina, e la compagine italiana; le due parti hanno certamente un obiettivo comune, ossia quello di vincere in ogni competizione in cui partecipano. La proposta d’ingaggio dellaper Dicorrisponde a 7 milioni di euro complessivi, bonus inclusi; dopo alcune settimane tra stand-by e paura, ecco quindi l’accordo effettivo tra ...