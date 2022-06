Juventus | l’entourage di Di Maria | «Aspettiamo l’ok per gli ultimi dettagli…»

(Di lunedì 27 giugno 2022)di Diha confermato la chiusura vicina della trattativa per portare allail Fideo Angel Diè sempre più vicino alla. A confermarlo è stato, rilasciando alcune dichiarazioni a La Stampa,dell’esterno argentino. LA CONFERMA – «Stiamo parlando deglidettagli e siamo in attesa che ci dianoad alcune cose». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : #Juventus, l'entourage di #DiMaria conferma: 'Stiamo parlando degli ultimi dettagli' - capuanogio : ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e… - ArmyLoveJu : RT @sportface2016: #Juventus, l'entourage di #DiMaria conferma: 'Stiamo parlando degli ultimi dettagli' - ZonaBianconeri : RT @Mattia95__: ???? L’entourage Di María a La Stampa: “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune c… - ZonaBianconeri : RT @mrallegri1: Entourage di #DiMaria a #laStampa: 'Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cos… -

... che adesso valgono oro, dell'di Angel Di Maria nella circostanza di una concreta trattativa con la, riportate da 'La Stampa'. Operazione in via di definizione tra'esterno d'...... che accusadel ragazzo di uno 'stillicidio di ... che ha scelto di far trapelare la propria amarezza e di annunciare'... la richiesta di informazioni - die Milan... Il risultato ...