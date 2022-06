Juventus | indizio Di Maria | la moglie ha iniziato a seguire i bianconeri su Instagram

(Di lunedì 27 giugno 2022) In queste ore ladi Angel Dihail profilodella. Un “follow” che sembrerebbe un chiarodi come l’esterno argentino abbia proseguito nelle trattative con il club bianconero e sia vicino all’arrivo a Torino. SportFace.

