Juventus-Di Maria, l’entourage conferma: “siamo ai dettagli” (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano nuove conferme, Angel Di Maria è pronto a firmare il nuovo contratto con la maglia della Juventus. L’argentino è reduce dall’esperienza nel complesso positiva con il Psg, la decisione in comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Il calciatore si è messo alla ricerca di una nuova avventura di un anno per prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar e poi tornare in Argentina. La squadra che ha manifestato grande interesse è stata la Juventus. I bianconeri sono scatenati sul calciomercato con l’intenzione di regalare al tecnico Allegri calciatori di grande esperienza e qualità, subito pronti per lottare per lo scudetto. Dopo Pogba è praticamente fatta per Angel Di Maria. E’ stato raggiunto l’accordo con la Juventus sulla base di un annuale da 7 milioni di euro. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano nuove conferme, Angel Diè pronto a firmare il nuovo contratto con la maglia della. L’argentino è reduce dall’esperienza nel complesso positiva con il Psg, la decisione in comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Il calciatore si è messo alla ricerca di una nuova avventura di un anno per prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar e poi tornare in Argentina. La squadra che ha manifestato grande interesse è stata la. I bianconeri sono scatenati sul calciomercato con l’intenzione di regalare al tecnico Allegri calciatori di grande esperienza e qualità, subito pronti per lottare per lo scudetto. Dopo Pogba è praticamente fatta per Angel Di. E’ stato raggiunto l’accordo con lasulla base di un annuale da 7 milioni di euro. La ...

