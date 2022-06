Juventus, Di Maria è tuo: ecco le soluzioni tattiche per Allegri (Di lunedì 27 giugno 2022) Angel Di Maria è ormai un calciatore della Juve. L'argentino, svincolato dal Psg, offrirebbe diverse soluzioni ad Allegri. Vediamole insieme... Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 giugno 2022) Angel Diè ormai un calciatore della Juve. L'argentino, svincolato dal Psg, offrirebbe diversead. Vediamole insieme...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - DiMarzio : .@juventusfc | Prosegue in maniera positiva la trattativa tra la #Juventus e Angel #DiMaria. Le ultime - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - Lorenzo41275489 : Calciomercato delle prime quattro dell'anno scorso: Milan: Origi e Adlí Inter: Lukaku, Bellanova, Asllani, Onana e… - reddist92 : RT @_alessandra27_: ???? La Juventus dopo Pogba e Di Maria sta lavorando per altri 3 grandi acquisti. [Nicolò Schira] -