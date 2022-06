Juventus-Di Maria | c' è un indizio social | la moglie sembra ufficializzare l' arrivo di Fideo

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Contatti positivi con Angel #DiMaria. Le ultime sulla trattativa - orhvasy : RT @NicoSchira: @Bresingar_ È stato un piacere, anche se ho il vago sospetto che mi martellerai tutta l’estate visto che la Juventus dopo… - bomberborre : ?POGBA 100% ?DI MARIA 100% ?GATTI 100% ?KOSTIC 90% ?CAMBIASO 90% ?ZANIOLO 75% e se verrà ceduto De Ligt, occhio ?? #juventus -

TORINO - Attraverso i social arriva un nuovo indizio che avvicina ulteriormente Angel Dialla Juve . Il segnale infatti è arrivato direttamente dalla moglie del "Fideo", Jorgelina Cardoso . La compagna dell'esterno argentino, che nell'arco delle ultime settimane ha documentato sui ..."Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose", le parole dello staff che lavora per Die pubblicate su "La Stampa".Angel Di Maria ha detto sì alla Juventus. Questa la grande notizia sul mercato dei bianconeri, confermato dallo stesso entourage dell’argentino a La Stampa. Dopo settimane di dubbi e riflessioni ...#DiMaria ha accettato la proposta della #Juve: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici // Di Maria has accepted Juve's proposal: both parties are working just to finalize ...