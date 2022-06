Juve-Di Maria | nuovi contatti positivi | le ultime | Primapagina

(Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 23:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Lantus e Angel Di, la trattativa prosegue con fiducia. Le parole di ieri del Fideo avevano lasciato intendere che la pista bianconera si fosse riaccesa, nonostante il giocatore non abbia ancora dato una risposta definitiva, con l’ipotesi Barcellona sullo sfondo ma ora sempre più lontana.– Itra lae Diproseguono e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli ultimi sono stati. L’ipotesi di lavoro è sempre l’ultima avanzata dal club per andare incontro alle richieste dell’ormai ex PSG, un contratto annuale da 7 milioni di euro con eventuale opzione per un ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - sportmediaset : Il pressing Juve fa effetto: Di Maria più vicino, trattativa sbloccata #Juventus #DiMaria - forumJuventus : [Sky Sport] Di Maria si avvicina sempre più alla Juve: positivi anche gli ultimi contatti ? - infoitsport : Juve, 'attacco' al mercato. Di Maria si avvicina e Zaniolo è nel mirino - infoitsport : Gazzetta - Di Maria, Juve eccomi -

Intanto lacontinua a dialogare per Nicolò Zaniolo: il golden boy giallorosso piace parecchio ... Un nome quello del numero 22 romanista che può tornare utile non solo come alternativa a Di: ...L'Inter con Lukaku e (forse) Dybala, la Juventus con Di(a un passo dall'accordo con i bianconeri) per completare un tridente nuovo per qualità e ...Come racconta il Corriere questa mattina, emergono i dettagli della possibile operazione Angel Di Maria per la Juventus. I bianconeri si sono attivati e hanno il via libera dietro l’angolo, con una pr ...Le azzurre sono state scelte, il ct Milena Bertolini ha sciolto le riserve e ha deciso chi sarà a difendere la maglia azzurra ai prossimi Europei che prenderanno il via il 6 luglio. Ieri è stata uffic ...