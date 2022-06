Juve - Di Maria | lo stallo | l' accelerata e il nodo bonus Tutti i dettagli

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - sportmediaset : Il pressing Juve fa effetto: Di Maria più vicino, trattativa sbloccata #Juventus #DiMaria - forumJuventus : [Sky Sport] Di Maria si avvicina sempre più alla Juve: positivi anche gli ultimi contatti ? - culepors1empre : RT @Gazzetta_it: Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - bks_JFC : RT @Dottore1926: Inter: Lukaku e Dybala Juve: Di Maria e Pogba Spalletti: -

Commenta per primo Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al mercato. A partire dalla Juventus, con la richiesta da 100 milioni di euro per de Ligt e l'affare Di, vicino alla chiusura. Il Milan cerca rinforzi, oggi o domani arriverà Origi, mentre Pioli ha dato l'ok per Asensio. In casa Inter mercoledì è il giorno di Lukaku, in settimana potrebbe arrivare ...TORINO - Disi avvicina alla. A piccoli passi, ma significativi, e anche a sorpresa, considerando che la vicenda del corteggiamento della Signora al campione argentino ha progressivamente assunto i ...Di Maria Juve, ecco il sì alla Signora: cosa manca per la fumata bianca che porterà l’esterno argentino a Torino Ci siamo quasi: la tanto attesa svolta sul fronte Di Maria sembra essere arrivata. L’ar ...Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l'esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Juventus e Angel Di Maria più vicini. Il giocatore, che si libera a parametro zero d ...