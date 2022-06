Johnny Depp torna in Pirati dei Caraibi? Maxi accordo da 300 milioni: cosa succede (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la fine del processo, la Disney vorrebbe nuovamente Johnny Depp in Pirati dei Caraibi e sarebbe pronta a sborsare una cifra record. Stando al Daily Mail, il divo hollywoodiano potrebbe perciò ritornare nei rinomati panni di Jack Sparrow e avere addirittura una serie tv tutta sua. Se n’era già parlato diverso tempo fa e ora ci ha pensato il Daily Mail a riportare in auge il rumor, che sembra sempre più gettare le basi per una trattativa vera e propria. Dopo l’esito a suo favore nel processo che lo ha visto scontrarsi contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è al centro dell’attenzione. In particolar modo lo è la sua carriera, stroncata dall’ormai famigerato articolo, firmato dall’attrice di Aquaman, sul Washington Post. Dopo essere stato licenziato dalla ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la fine del processo, la Disney vorrebbe nuovamenteindeie sarebbe pronta a sborsare una cifra record. Stando al Daily Mail, il divo hollywoodiano potrebbe perciò rire nei rinomati panni di Jack Sparrow e avere addirittura una serie tv tutta sua. Se n’era già parlato diverso tempo fa e ora ci ha pensato il Daily Mail a riportare in auge il rumor, che sembra sempre più gettare le basi per una trattativa vera e propria. Dopo l’esito a suo favore nel processo che lo ha visto scontrarsi contro l’ex moglie Amber Heard,è al centro dell’attenzione. In particolar modo lo è la sua carriera, stroncata dall’ormai famigerato articolo, firmato dall’attrice di Aquaman, sul Washington Post. Dopo essere stato licenziato dalla ...

