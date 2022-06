Johnny Depp: Amber Heard annuncia l'appello, la battaglia legale non è finita (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli avvocati di Amber Heard hanno annunciato l'appello contro il verdetto della corte della Virginia favorevole a Johnny Depp, ma solo se l'attrice sarà in grado di pagare 8,5 milioni aall'attore. Il processo che ha visto coinvolti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard si è concluso con un verdetto favorevole al divo, ma la battaglia legale potrebbe non essere finita. L'attrice annuncia l'intenzione di andare in appello se riuscirà a pagare la somma richiestale dalla sentenza come risarcimento a Depp. In una breve udienza tenutasi presso la corte del Giudice Penney Azcarate a Fairfax, Virginia, una sentenza definitiva ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli avvocati dihannoto l'contro il verdetto della corte della Virginia favorevole a, ma solo se l'attrice sarà in grado di pagare 8,5 milioni aall'attore. Il processo che ha visto coinvoltie l'ex mogliesi è concluso con un verdetto favorevole al divo, ma lapotrebbe non essere. L'attricel'intenzione di andare inse riuscirà a pagare la somma richiestale dalla sentenza come risarcimento a. In una breve udienza tenutasi presso la corte del Giudice Penney Azcarate a Fairfax, Virginia, una sentenza definitiva ...

