Jeremias Rodriguez | furto per l' ex naufrago dell' Isola dei Famosi

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nuovoper i fratelli, stavolta a finire nel mirino dei ladri non sono state Belen e Cecilia, bensì, che è stato derubatoa moto da cross, un moo esclusivo Honda 250 cc, da valore di circa 10mila euro. La famiglianel mirino dei ladri Negli scorsi mesi Ceciliaaveva denunciato pubblicamente dei furti messi a segno nella sua abitazione e nel negozio che ha con la sorella Belen. In aggiunta la scorsa settimana dei ladri avevano fatto irruzione nel garage di Cechu e Ignazio Moser, trafugando dei pezzi di volante'auto di quest'ultimo. E per finire ila moto da cross di, che era custodita nel deposito del circuito South Milano di ...