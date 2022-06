Jason Momoa 'Aquaman' coi giovani alla Conferenza Onu su oceani

Pubblicità

fra_l : @Foy84 @FedericoPietra @borghi_claudio @95Indeciso @MarcozziSaimon @Patty_Rose_L @repubblica Sono sicuro che se pag… - MPastorinou : Pari pari Michael J Fox che in Ritorno al futuro parla di Reagan come presidente e viene deriso. Ma quello era un f… - horottoilvetro : RT @RaiNews: E proprio da oggi si svolge a Lisbona la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. Nella capitale portoghese capi di Stato,… - RaiNews : E proprio da oggi si svolge a Lisbona la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. Nella capitale portoghese cap… - BigBossM1K3 : @aniquilante Paso de Dani DeVito a Jason momoa. -

Aquaman con l'Onu per salvare gli Oceani. L'attore, che interpreta il supereroe della Dc Comics sul grande schermo, era a fianco dei giovani del forumdella gioventù e dell'innovazione in Portogallo, in occasione della conferenza Onu sugli ...Aquaman con l'Onu per salvare gli Oceani. L'attore, che interpreta il supereroe della Dc Comics sul grande schermo, era a fianco dei giovani del forum della gioventù e dell'innovazione in Portogallo, in occasione della conferenza Onu sugli ...Milano, 27 giu. (askanews) - Aquaman con l'Onu per salvare gli Oceani. L'attore Jason Momoa, che interpreta il supereroe della Dc Comics sul ...Jason Momoa è diventato “difensore speciale dell’Oceano” e della vita sott’acqua per conto dell’Onu. L’attore americano ha assunto questo ruolo domenica mattina nel corso di una cerimonia che si è ...