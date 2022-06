Italiano alla prima classe della primaria con le nuove tecnologie. Metodologia standard e innovativa, con esempi (Di lunedì 27 giugno 2022) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno del corso sono gratuite. Al termine del corso, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensidirettiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno del corso sono gratuite. Al termine del corso, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo .

Pubblicità

gippu1 : Gregorio #Paltrinieri nella leggenda dello sport italiano - come se non ci fosse già da anni, del resto. Ha fatto u… - PaoloGentiloni : Leonardo #DelVecchio è stato un grande italiano. La sua storia, dall‘orfanotrofio alla guida di un impero economico… - Internazionale : Un’unica multinazionale domina il mercato mondiale degli occhiali. Come si è arrivati alla fusione tra l’azienda fr… - _Black_Feet_ : RT @Ingrid85019794: Vorrei ricordare a #Salvini che il POPOLO ITALIANO HA VOTATO NO AL NUCLEARE ?? NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ ACQUA… - versya_it : Le #innovazionidigitali stanno rivoluzionando il settore #agricolo e #agroalimentare italiano in modo pervasivo: da… -