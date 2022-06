Italia ‘rovente’, il meteo allerta: fra domani e mercoledì bollino rosso in 19 città. Anziani, bimbi e fragili in casa (Di lunedì 27 giugno 2022) Numerose persone oggi nella Capitale, a ragione, evitando ‘passaggi sotto il sole’, hanno trascorso la giornata imprecando contro un afa insostenibile… ma il peggio deve ancora arrivare! Stando infatti da quanto ‘promette’ lo specifico bollettino quotidiano delle ondate di calore, stilato del ministero della Salute, domani sarà una di quelle terribili giornate da bollino rosso. Italia rovente, il meteo allerta: domani peggio di oggi con 12 città da bollino rosso. Occhio agli Anziani, ai bimbi ed ai fragili Parliamo infatti di un livello di emergenza massimo, di quelli che ‘proibiscono’ l’uscita di casa ad Anziani, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) Numerose persone oggi nella Capitale, a ragione, evitando ‘passaggi sotto il sole’, hanno trascorso la giornata imprecando contro un afa insostenibile… ma il peggio deve ancora arrivare! Stando infatti da quanto ‘promette’ lo specifico bollettino quotidiano delle ondate di calore, stilato del ministero della Salute,sarà una di quelle terribili giornate darovente, ilpeggio di oggi con 12da. Occhio agli, aied aiParliamo infatti di un livello di emergenza massimo, di quelli che ‘proibiscono’ l’uscita diad, ...

Pubblicità

italiaserait : Italia ‘rovente’, il meteo allerta: fra domani e mercoledì bollino rosso in 19 città. Anziani, bimbi e fragili in c… - Umbria24 : Caldo, Perugia da record: per tre giorni sarà la più rovente d’Italia. Sfiorati 41 gradi a Bastia e Foligno - Alise0 : RT @meteoeradar: CALDO STORICO! +40°C diffusi in questo pomeriggio ROVENTE! Infranti diversi record di caldo per Giugno, soprattutto nelle… - meteoeradar : CALDO STORICO! +40°C diffusi in questo pomeriggio ROVENTE! Infranti diversi record di caldo per Giugno, soprattutto… - CanaveseNews : Previsioni del tempo: un'altra ondata di caldo rovente investe l'Italia. Sereno per tutta la settimana - PERMALINK} -

METEO - Prossima settimana ancora con l'ALTA PRESSIONE ma con maggiore instabilità pomeridiana. La TENDENZA Giornata rovente con caldo record Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire da ieri l'... Condizioni meteo stabili con cieli soleggiati stanno caratterizzando l'Italia da Nord a Sud,... Una nuova ondata di caldo su Bari e provincia: mercoledì il picco, giornata da 'bollino rosso' Si prevede un inizio settimana rovente su Bari e provincia a causa dell'ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo l'Italia. Il capoluogo pugliese è classificato con un 'bollino rosso' (il livello più alto dell'emergenza) da ... Giornatacon caldo record Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire da ieri l'... Condizioni meteo stabili con cieli soleggiati stanno caratterizzando l'da Nord a Sud,...Si prevede un inizio settimanasu Bari e provincia a causa dell'ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo l'. Il capoluogo pugliese è classificato con un 'bollino rosso' (il livello più alto dell'emergenza) da ...