Italia femminile | Bertolini | «Abbiamo tanta fame | Girelli micidiale»

La c.t. dell'Italia femminile Bertolini ha parlato in vista dell'inizio di Euro 2022 Milena Bertolini, commissario tecnico dell'Italia femminile, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato in vista di Euro 2022 che si giocherà in Inghilterra dal 6 luglio. fame – «Abbiamo tanta fame. In Inghilterra, all'Europeo, inseguiremo un piacere personale e collettivo. Però ho avvertito le ragazze: non ci dobbiamo portare dietro il peso del passato e di quel Mondiale felice. Affogheremmo». VALORI – «Il gioco come filo conduttore, la gestione della palla, il calcio palla a terra, la compattezza di una squadra che si aiuta, con giocatrici sempre vicine, collegate». FRANCIA – «Partire bene significa indirizzare ...

