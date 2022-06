Italia che brucia: incendiati novemila ettari di verde in sei mesi (Di lunedì 27 giugno 2022) La siccità, col possibile razionamento dell'acqua, è solo una delle emergenze con cui l'Italia deve fare i conti. Altro fronte che preoccupa è... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) La siccità, col possibile razionamento dell'acqua, è solo una delle emergenze con cui l'deve fare i conti. Altro fronte che preoccupa è...

Pubblicità

elio_vito : Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno… - VRRidersAcademy : CHE DOMENICA ITALIA ?? Grazie ragazzi ?? #VR46RidersAcademy #VR46 #GoFree - elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - AndreaZeoli : RT @visualitics_it: Il settore aereo è uno di quelli che ha maggiormente sentito l'effetto della pandemia. Nel 2020 tutti gli aeroporti ita… - Laura64135537 : RT @launellGb: L’Italia annega nei debiti, non ha soldi; però invia armi all’#Ucraina, accoglie 150.000 #profughi ucraini, si fa carico di… -