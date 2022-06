Italia – Brasile: 3 -2, la docuserie sulla celebre partita (Di lunedì 27 giugno 2022) L’epica partita del 5 luglio 1982 Italia – Brasile è una delle partite che tutti gli appassionati di calcio e non solo ricordano. Era il 5 luglio del 1982 quando l’Italia sfidava la Seleçao. Una partita che viene ricordata come qualcosa di più grade di un match grazie alla vittoria per 3 a 2. Italia – Brasile comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verdeoro Tragedia del Sarriá. Grazie a quella vittoria l’Italia di Bearzot divenne Campione del mondo. Arriva così su Sky, “Italia vs Brasile 3-2 – La partita” il racconto di quel match in esclusiva su Sky Documentaries dal 3 luglio alle 21.15 con tutti gli ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) L’epicadel 5 luglio 1982è una delle partite che tutti gli appassionati di calcio e non solo ricordano. Era il 5 luglio del 1982 quando l’sfidava la Seleçao. Unache viene ricordata come qualcosa di più grade di un match grazie alla vittoria per 3 a 2.comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verdeoro Tragedia del Sarriá. Grazie a quella vittoria l’di Bearzot divenne Campione del mondo. Arriva così su Sky, “vs3-2 – La” il racconto di quel match in esclusiva su Sky Documentaries dal 3 luglio alle 21.15 con tutti gli ...

