Isola dei Famosi: tutti gli ascolti delle finali (Di lunedì 27 giugno 2022) Finale Isola dei Famosi 2008 Con l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, DavideMaggio.it ripercorre la storia auditel quasi ventennale del reality show con tutti gli ascolti delle finali. Una storia segnata dal passaggio del format da Rai 2 a Canale 5. Ecco i numeri, dalla prima finale del 2003 ad oggi. Isola 2003 – 1^ edizione Sono passati diciannove anni dalla prima finale dell’Isola dei Famosi, che ha debuttato nella tv italiana nel settembre del 2003 su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma si rivelò fin da subito un successo clamoroso e inaspettato, conclusosi con l’ultima puntata che incoronò Walter Nudo e incollò ben 10.451.000 spettatori, con uno share del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Finaledei2008 Con l’ultima puntata dell’dei2022, DavideMaggio.it ripercorre la storia auditel quasi ventennale del reality show congli. Una storia segnata dal passaggio del format da Rai 2 a Canale 5. Ecco i numeri, dalla prima finale del 2003 ad oggi.2003 – 1^ edizione Sono passati diciannove anni dalla prima finale dell’dei, che ha debuttato nella tv italiana nel settembre del 2003 su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma si rivelò fin da subito un successo clamoroso e inaspettato, conclusosi con l’ultima puntata che incoronò Walter Nudo e incollò ben 10.451.000 spettatori, con uno share del ...

