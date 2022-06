Isola dei famosi story: chi ha vinto le 15 finali storiche? (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione dell’Isola dei famosi più lunga della storia. Anche quest’anno, viste le quarantene da fare e la possibilità di contrarre il covid in viaggio, Mediaset ha deciso di andare in diretta dall’Honduras per la finalissima. Per cui Alvin e Ilary Blasi eleggeranno il vincitore dell’Isola dei famosi 2022 tra la Palapa e Cologno Monzese! Dicevamo che questa edizione è la più lunga di sempre: i naufraghi sono stati in Honduras per oltre tre mesi e presto potranno tornare a casa, per riabbracciare le loro famiglie. In corsa per la vittoria, i naufraghi che sono in gioco dall’inizio e che più di tutti meriterebbero forse la vittoria: Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro su tutti. Poi Nick dei Cugini di Campagna, arrivato in corsa ma sempre prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione dell’deipiù lunga della storia. Anche quest’anno, viste le quarantene da fare e la possibilità di contrarre il covid in viaggio, Mediaset ha deciso di andare in diretta dall’Honduras per lassima. Per cui Alvin e Ilary Blasi eleggeranno il vincitore dell’dei2022 tra la Palapa e Cologno Monzese! Dicevamo che questa edizione è la più lunga di sempre: i naufraghi sono stati in Honduras per oltre tre mesi e presto potranno tornare a casa, per riabbracciare le loro famiglie. In corsa per la vittoria, i naufraghi che sono in gioco dall’inizio e che più di tutti meriterebbero forse la vittoria: Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro su tutti. Poi Nick dei Cugini di Campagna, arrivato in corsa ma sempre prima ...

