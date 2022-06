Isola dei famosi, protagonista rompe il silenzio: dopo l’eliminazione scoppia il terremoto (Di lunedì 27 giugno 2022) Una dei concorrenti di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi ha fatto scoppiare un terremoto a seguito delle sue esternazioni A pochissime ore dal termine delle riprese è scoppiato un nuovo caso. Come sappiamo da ormai diverse settimane, la fine del reality show presentato da Ilary Blasi è stata fissata nella data di lunedì 27 giugno. Domani sera pertanto, avremo finalmente il nome del vincitore dell’Isola dei famosi numero sedici. I concorrenti rimasti in gara sono soltanto sei, ovvero Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Carmen Di Pietro. Ilary Blasi (Websource)Tra questi nomi ci sarà colui che si porterà a casa l’intero montepremi messo in palio per il vincitore. Il ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 27 giugno 2022) Una dei concorrenti di questa sedicesima edizione dell’deiha fattore una seguito delle sue esternazioni A pochissime ore dal termine delle riprese èto un nuovo caso. Come sappiamo da ormai diverse settimane, la fine del reality show presentato da Ilary Blasi è stata fissata nella data di lunedì 27 giugno. Domani sera pertanto, avremo finalmente il nome del vincitore dell’deinumero sedici. I concorrenti rimasti in gara sono soltanto sei, ovvero Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Carmen Di Pietro. Ilary Blasi (Websource)Tra questi nomi ci sarà colui che si porterà a casa l’intero montepremi messo in palio per il vincitore. Il ...

