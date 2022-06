Isola dei Famosi, Lory Del Santo parla e svergogna tutti: fa nomi e cognomi di chi l’avrebbe attaccata, “persone scorrette” (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la cacciata dall’Isola, dopo la rottura in diretta con il fidanzato Marco Cucolo, dopo lo sdoppiamento di personalità dell’account Facebook, continua il Lory Del Santo show, vera fonte d’intrattenimento di un’edizione de L’Isola dei Famosi in cui si sono citati più infortuni che colpi di scena. A settimane dal suo abbandono dalla terra di Honduras, Lory Del Santo si rivela la gola profonda dell’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, la copertina con Simona Ventura Le rivelazioni cominciano con una copertina postata su Instagram, in cui la Del Santo appare con Simona Ventura che nel 2005 (anno della prima apparizione sulle spiagge di Del Santo) conduceva il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la cacciata dall’, dopo la rottura in diretta con il fidanzato Marco Cucolo, dopo lo sdoppiamento di personalità dell’account Facebook, continua ilDelshow, vera fonte d’intrattenimento di un’edizione de L’deiin cui si sono citati più infortuni che colpi di scena. A settimane dal suo abbandono dalla terra di Honduras,Delsi rivela la gola profonda dell’deidei, la copertina con Simona Ventura Le rivelazioni cominciano con una copertina postata su Instagram, in cui la Delappare con Simona Ventura che nel 2005 (anno della prima apparizione sulle spiagge di Del) conduceva il ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - AngoloDV : Isola dei Famosi: chi merita la vittoria secondo i nostri sondaggi #isola #isoladeifamosi #AngolodelleNotizie - ultimenotizie : 'Continuiamo l'operazione all'Isola dei Serpenti. La scorsa notte, oltre 10 raid di precisione sono stati lanciati… -