Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Mercedesz Henger e Nick Luciani? Sondaggi, percentuali e anticipazioni della finale (Di lunedì 27 giugno 2022) Il giorno tanto atteso, quello che sembrava 'impossibile', è arrivato: finalmente il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco alla finale dell'Isola dei Famosi, il reality che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Ma chi vincerà quest'edizione, la più lunga della storia? E chi, tra Mercedesz Henger e Nick Luciani dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla fine? Mercedesz Henger e Nick Luciani al televoto: chi di loro andrà in finale? Al televoto, quindi a rischio eliminazione a un passo dalla finale (che si terrà in Honduras), ci sono due concorrenti: il 'veterano' Nick Luciani e ...

