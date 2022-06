Inter, Marotta: “Dybala? Non c’è ancora definizione del rapporto” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Lukaku? Voglio ringraziare il lavoro svolto da Ausilio e Baccin e la disponibilità della proprietà. Spero si possa chiudere non dico nel giro di qualche ora, ma di qualche giorno. Siamo nella fase in cui dobbiamo fare sintesi e cercare di ufficializzare le nuove operazioni. Sono giorni operativi, nel giro di poco sicuramente arriveremo a diverse conclusioni”. Lo ha detto Beppe Marotta, ad dell’Inter, sull’imminente ritorno di Lukaku: manca poco per l’ufficialità, come per quella dei vari Onana e Mkhitaryan. Diversa la situazione Dybala. Marotta conferma “che ci siamo incontrati coi suoi rappresentanti, ma questo fa parte del nostro lavoro. L’asticella deve essere sempre alta per un manager, bisogna esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è Dybala. Poi però per arrivare a una conclusione devono ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “Lukaku? Voglio ringraziare il lavoro svolto da Ausilio e Baccin e la disponibilità della proprietà. Spero si possa chiudere non dico nel giro di qualche ora, ma di qualche giorno. Siamo nella fase in cui dobbiamo fare sintesi e cercare di ufficializzare le nuove operazioni. Sono giorni operativi, nel giro di poco sicuramente arriveremo a diverse conclusioni”. Lo ha detto Beppe, ad dell’, sull’imminente ritorno di Lukaku: manca poco per l’ufficialità, come per quella dei vari Onana e Mkhitaryan. Diversa la situazioneconferma “che ci siamo incontrati coi suoi rappresentanti, ma questo fa parte del nostro lavoro. L’asticella deve essere sempre alta per un manager, bisogna esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è. Poi però per arrivare a una conclusione devono ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, durante l'evento 'ricordo Candido Cannavò', l'AD nerazzurro #Marotta ha parlato delle situazioni legate a… - FBiasin : #Marotta: '#Dybala? Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti. Bisogna esplorare percorsi nuovi e t… - MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - MercatoASR1927 : @saltandpepper90 Non viene Ronaldo e viene lui? Il Milan economicamente non lo può fare, Marotta raffredda di tanto… - jrbasket2015 : RT @fcin1908it: #Marotta: '#Inter merita squadra competitiva, il manager deve tenere asticella sul mercato molto alta. Abbiamo obiettivi mo… -