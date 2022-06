Inter | l’uscita di De Vrij può sbloccare Milenkovic | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’addio di Depoterebbe l’a lavorare perdella Fiorentina: l’alternativa è Soyuncu Il futuro di Stefan Desembra essere lontano dall’. Sul difensore olandese sarebbero finiti gli occhi di Chelsea e Manchester City in Premier League. Resta da capire la possibile cifra da spendere per il centrale. I nerazzurri in caso di addio di Deandranno suche la Fiorentina valuta non meno di 20 milioni di euro. L’alternativa sondata da Ausilio è quella di Soyuncu del Leicester. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.