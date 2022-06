Inter, dalla Serie A incassati 84,2 milioni di euro dai diritti TV (Di lunedì 27 giugno 2022) All’Inter la fetta più grossa dei diritti TV dalla Serie A 2021/2022 Nonostante il secondo posto in classifica finale, l’Inter è la squadra che incassa di più dai diritti TV della Serie A 2021/2022. La squadra nerazzurra porta a casa 84,2 milioni di euro, precedendo sul podio di questa speciale classifica sia la Juventus sia il Milan. “Nonostante lo scudetto sia andato al Milan, anche nel 2021-22 è stata l’Inter ad accaparrarsi la fetta più grossa: 84,2 milioni contro i 77,9 della Juventus e i 77,8 dei campioni d’Italia. I motivi? Le presenze maggiori a San Siro (+4 milioni dal radicamento sociale) e le migliori performance negli ultimi 5 anni. Il primo posto in classifica ha ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) All’la fetta più grossa deiTVA 2021/2022 Nonostante il secondo posto in classifica finale, l’è la squadra che incassa di più daiTV dellaA 2021/2022. La squadra nerazzurra porta a casa 84,2di, precedendo sul podio di questa speciale classifica sia la Juventus sia il Milan. “Nonostante lo scudetto sia andato al Milan, anche nel 2021-22 è stata l’ad accaparrarsi la fetta più grossa: 84,2contro i 77,9 della Juventus e i 77,8 dei campioni d’Italia. I motivi? Le presenze maggiori a San Siro (+4dal radicamento sociale) e le migliori performance negli ultimi 5 anni. Il primo posto in classifica ha ...

Pubblicità

GoalItalia : Zaniolo alla Juventus? Inter spettatrice interessata: ai nerazzurri andrebbe il 15% della somma incassata dalla Rom… - AlfredoPedulla : #Skriniar, il #Psg arriva a 65 bonus in più o in meno. Strada abbastanza tracciata. Poi l’#Inter passerà dalla ???? al ???? - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - nadhiasss : Non l’Inter che dice di essere stata contrariata dalla notizia che Paulo ancora è scosso dal non rinnovo con la Juv… - CrisInter91 : la nuova moda del momento è commentare il social dell'@Inter per dire quale foto devono mettere, che giocatore dev… -