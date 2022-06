Inter, Bergomi: “Dybala l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi numeri 10” (Di lunedì 27 giugno 2022) Non ha dubbi Beppe Bergomi, che sulle pagine di Repubblica promuove l’eventuale acquisto di Paulo Dybala da parte dell’Inter: “È l’uomo giusto. Il tifoso Interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba”. L’ex difensore e capitano neroazzurro ha anche fatto un breve cenno al campionato che si è appena concluso: “Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L’Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha vinto lo scudetto per caso, abbiamo visto a sprazzi un bel calcio dal Napoli.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Non ha dubbi Beppe, che sulle pagine di Repubblica promuove l’eventuale acquisto di Pauloda parte dell’: “È. Ilista10, alla Corso, Beccalossi e Recoba”. L’ex difensore e capitano neroazzurro ha anche fatto un breve cenno al campionato che si è appena concluso: “Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L’ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha vinto lo scudetto per caso, abbiamo visto a sprazzi un bel calcio dal Napoli.” SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Inter, Beppe #Bergomi: '#Dybala è l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi numeri 10” - junews24com : Bergomi sicuro sul giocatore della Juve: «È l'uomo giusto per l'Inter» - - GianFVirardi : RT @it_inter: #Bergomi spinge per #Dybala all'Inter: 'Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla #Corso, #Beccalossi e #Recoba' - grafuio : RT @it_inter: #Bergomi spinge per #Dybala all'Inter: 'Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla #Corso, #Beccalossi e #Recoba' - eia58 : RT @it_inter: #Bergomi spinge per #Dybala all'Inter: 'Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla #Corso, #Beccalossi e #Recoba' -