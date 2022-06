Inscontro Grillo-Conte | l’ex premier se ne va ‘nero’ | l’altro incontra il tesoriere | la scissione ‘costa’

(Di lunedì 27 giugno 2022) Non è andato esattamente come pensava Giuseppe, l’incontro col garante del M5s, Beppe, appositamente ‘scdeso a Roma’ per regolare i conti. Un confronto, quello consumatosi nella riservatezza di una sala privata dell’Hotel Forum dei Fori Imperiali, dove un tempo sorgeva la ‘Suburra’, che ha avuto anche momenti forti. Da un lato infattiche, ‘rassicurando’ sul voler lavorare alla stabilità del governo, chiedeva al tempo stesso la libertà di azione rispetto agli umori interni dei parlamentari pentastellati, eche ‘già rispetto a domenica’ – quando era parso ‘possibilista’ sul doppio mandato (pur riconoscendo un’eccezione per un 5% di meritevoli) – oggi si è invece presentato con le idee esattamente all’opposto, forse perché inondato dagli appelli e messaggi che deputati e ...

