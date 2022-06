Inps, sul sito si può presentare domanda per bonus 200 euro (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro. Possono presentare domanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali privi di partita IVA; incaricati alle vendite a domicilio. Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio. Per le altre categorie di lavoratori, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ attivo suldell’il servizio on line perlaper il200. Possonoi lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali privi di partita IVA; incaricati alle vendite a domicilio. Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla, già per il mese di luglio. Per le altre categorie di lavoratori, il termine ultimo per la presentazione dellaè il 31 ...

Pubblicità

LiveSicilia : Bonus di 200 euro, sul sito Inps si può presentare la domanda - emanuelazuliani : @Mary_Cric @Arypigliate @GandalfGrigioOf Sono le solite intimidazioni. Resta scritto solo sul foglio matricola dell… - GiuseppeGp86g : @peiskas Beh, per dimostralo, nell’attuale versione del testo, non è prevista un’apposita certificazione. Quindi pr… - Agnes_Ppr : per farmi male, sono andata a vedere sul sito dell'inps come sto messa... ho 9 anni di contributi ?? (e ho 44 anni).… - pieroscarcy : @INPS_it ho visto da me la domandina da compilare direttamente sul sito inps ; -