Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei dislessici (Di lunedì 27 giugno 2022) Studio dell’università di Cambridge: “Non c’è solo la difficoltà nella lettura. Le loro qualità sono state premiate dalla selezione naturale. Se la scuola riconoscesse la loro vocazione, potrebbe valorizzarne i punti di forza anziché continuare a stigmatizzarli" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Studio dell’università di Cambridge: “Non c’è solo la difficoltà nella lettura. Le loro qualità sono state premiate dalla selezione naturale. Se la scuola riconoscesse la loro vocazione, potrebbe valorizzarne i punti di forza anziché continuare a stigmatizzarli"

Pubblicità

repubblica : Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei dislessici [di Giuliano Aluffi] - RobertoSerpieri : #scuola Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei #dislessici - eriklongo : Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei dislessici - la Repubblica - AluffingtonPost : RT @repubblica: Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei dislessici [di Giuliano Aluffi] - mar_socialmedia : RT @repubblica: Innovatori, geniali e creativi. La marcia in più dei dislessici [di Giuliano Aluffi] -