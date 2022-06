Inflazione: la Bce ha fatto l’unica cosa che poteva fare, ma con un anno di ritardo (Di lunedì 27 giugno 2022) di Davide Zanichelli* L’Inflazione sta crescendo in Europa principalmente per lo shock sull’offerta delle materie prime e dell’energia. Un innalzamento dei prezzi conseguente anche al doping monetario che ha visto gonfiare le masse finanziarie in anni di quantitative easing sbloccate prima nel post pandemia dagli stimoli fiscali del 2021 ed esploso in seguito al conflitto Russia-Ucraina di quest’anno e determinando un “effetto ketchup” per i prezzi di beni e servizi. A partire dalla crisi dei mutui sub-prime e dei debiti sovrani, infatti, gli stimoli monetari che puntavano al rialzo dell’Inflazione hanno avuto effetti esclusivamente nella finanza e hanno gonfiato nel frattempo un polmone finanziario che ora si sta riversando sulla “realtà”. Le banche centrali si sono accontentate per anni d’aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) di Davide Zanichelli* L’sta crescendo in Europa principalmente per lo shock sull’offerta delle materie prime e dell’energia. Un innalzamento dei prezzi conseguente anche al doping monetario che ha visto gonfiare le masse finanziarie in anni di quantitative easing sbloccate prima nel post pandemia dagli stimoli fiscali del 2021 ed esploso in seguito al conflitto Russia-Ucraina di quest’e determinando un “effetto ketchup” per i prezzi di beni e servizi. A partire dalla crisi dei mutui sub-prime e dei debiti sovrani, infatti, gli stimoli monetari che puntavano al rialzo dell’avuto effetti esclusivamente nella finanza e hgonfiato nel frattempo un polmone finanziario che ora si sta riversando sulla “realtà”. Le banche centrali si sono accontentate per anni d’aver ...

