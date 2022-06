Incendio ad ostia: terrore stasera a ridosso del Porto Turistico per un rogo che ha divorato diverse baracche (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando ai rovi ed agli arbusti resi secchi dalla siccità, si unisce il forte vento – bollente – di Scirocco, la disgrazia è nell’aria. Ne sanno qualcosa i romani che, nel primo pomeriggio di oggi si sono dovuti misurare con un maxi-Incendio nel quadrante Ovest della Città, precisamente nel quartiere di Casalotti dove, a ridosso di via di Boccea, un iniziale fuoco di sterpaglie in pochi minuti si è trasformato in un maxi Incendio il quale, oltre che lambire il caseggiato vicino, ha distrutto un’area camper. Il bilancio parla di ben 35 intossicati e danni ingenti. Incendio ad ostia: le fiamme si sono sprigionate intorno alle 20 nel canneto accanto all’oasi Lipu Centro Habitat Mediterraneo Il tempo di sincerarsi che il peggio fosse passato, poco distante in linea d’aria, a ridosso del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando ai rovi ed agli arbusti resi secchi dalla siccità, si unisce il forte vento – bollente – di Scirocco, la disgrazia è nell’aria. Ne sanno qualcosa i romani che, nel primo pomeriggio di oggi si sono dovuti misurare con un maxi-nel quadrante Ovest della Città, precisamente nel quartiere di Casalotti dove, adi via di Boccea, un iniziale fuoco di sterpaglie in pochi minuti si è trasformato in un maxiil quale, oltre che lambire il caseggiato vicino, ha distrutto un’area camper. Il bilancio parla di ben 35 intossicati e danni ingenti.ad: le fiamme si sono sprigionate intorno alle 20 nel canneto accanto all’oasi Lipu Centro Habitat Mediterraneo Il tempo di sincerarsi che il peggio fosse passato, poco distante in linea d’aria, adel ...

