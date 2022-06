In Serie A ora l'allenatore ha il posto fisso: cosa sta cambiando nel campionato (Di lunedì 27 giugno 2022) I (confermatissimi) allenatori delle prime 8 classificate dell'ultima Serie A. Prima fila: Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri. Seconda fila: Maurizio Sarri, Josè Mourinho, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini Dopo due estati scompensate dalla pandemia, tra campionati posticipati (2020) e Europei slittati (2021), il calcio si ritrova con un paio di mesi a disposizione per valutare, riflettere e programmare il futuro. In teoria è il momento ideale per cambiare guida tecnica, in pratica e un po' a sorpresa tutte le prime otto dell'ultima classifica hanno confermato l'allenatore. Il Milan continuerà con Pioli, l'Inter ha rinnovato il contratto a Inzaghi, il Napoli proseguirà con Spalletti, la Juventus ha ancora tre anni con Allegri, Lazio e Roma sono salde nelle mani di Sarri e Mourinho dopo la prima stagione tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) I (confermatissimi) allenatori delle prime 8 classificate dell'ultimaA. Prima fila: Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri. Seconda fila: Maurizio Sarri, Josè Mourinho, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini Dopo due estati scompensate dalla pandemia, tra campionati posticipati (2020) e Europei slittati (2021), il calcio si ritrova con un paio di mesi a disposizione per valutare, riflettere e programmare il futuro. In teoria è il momento ideale per cambiare guida tecnica, in pratica e un po' a sorpresa tutte le prime otto dell'ultima classifica hanno confermato l'. Il Milan continuerà con Pioli, l'Inter ha rinnovato il contratto a Inzaghi, il Napoli proseguirà con Spalletti, la Juventus ha ancora tre anni con Allegri, Lazio e Roma sono salde nelle mani di Sarri e Mourinho dopo la prima stagione tra ...

