In Regione nasce il gruppo dimaiano 'Insieme per il Futuro': tre i componenti, lo guida la Ciarambino (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Regione Campania si spacca e si dimezza il Movimento 5 Stelle e nasce il gruppo dimaiano di Insieme per il Futuro. Dei sei consiglieri regionali, in tre passano con Di Maio. Tra questi, l'ex capogruppo pentastellata Valeria Ciarambino, che andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo in Regione di Insieme per il Futuro. Con lei Salvatore Aversano, vicecapogruppo di IPF, e Luigi Cirillo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

