In Louisiana un tribunale ferma il divieto all’aborto entrato in vigore dopo la sentenza della Corte Suprema

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un giudiceha temporaneamente impedito allo stato a guida repubblicana di far rispettare le leggi che vietavano l’aborto che avrebbero dovuto entrare inla decisionedegli Stati Uniti di porre fine al diritto costituzionale riguardo la procedura a livello nazionale. La decisione è arrivata in seguito alla denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l’associazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization”. Il collettivo sostiene che i divieti “trigger” dello stato siano “vaghi” perché non hanno una “data di entrata inchiara e inequivocabile” e “mancano di una posizione adeguata per l’esecutività”. La ...