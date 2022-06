In Italia 24.747 nuovi casi covid e positività al 24,5% (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Sono 24.747 i nuovi casi covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.456 precedenti ma soprattutto i 16.571 di lunedì scorso, un incremento del 50% su base settimanale. I tamponi processati sono 100.959 (ieri 199.340) con un tasso di positività che scende dal 25,3% al 24,5%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 63 (ieri 44). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.165. In crescita le ospedalizzazioni: 7 in più le terapie intensive (ieri +2), che sono così 234 in tutto con 22 ingressi giornalieri. E altri 341 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +190) per un totale di 5.873. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 3.623 contagi, tra quelle ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Ancora in salita la curva epidemica in. Sono 24.747 inelle ultime 24 ore, contro i 48.456 precedenti ma soprattutto i 16.571 di lunedì scorso, un incremento del 50% su base settimanale. I tamponi processati sono 100.959 (ieri 199.340) con un tasso diche scende dal 25,3% al 24,5%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 63 (ieri 44). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.165. In crescita le ospedalizzazioni: 7 in più le terapie intensive (ieri +2), che sono così 234 in tutto con 22 ingressi giornalieri. E altri 341 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +190) per un totale di 5.873. La regione con il maggior numero diè il Lazio con 3.623 contagi, tra quelle ...

Pubblicità

telodogratis : In Italia 24.747 nuovi casi covid e positività al 24,5% - iirpo : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi #casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti - sole24ore : ?? #Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi #casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Covid Italia #27giugno 24.747 nuovi contagiati 100.959 tamponi totali 24,51% tasso positività 341 ricoverati con sint… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno - -