In Iraq la crisi del carburante alimenta contrabbando e proteste (Di lunedì 27 giugno 2022) A causa della distruzione delle raffinerie, in Iraq manca la benzina. Parte del poco carburante disponibile viene contrabbandato in Iran, che è alle prese con la stessa crisi. E questa penuria rischia di innescare nuove proteste.

