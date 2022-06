Il risultato del centrodestra, paradossi di un cartello soltanto elettorale (Di lunedì 27 giugno 2022) La debacle del centrodestra nei ballottaggi delle amministrative è molto più di un incidente di percorso sulla strada delle politiche. Chi pensa, da quelle parti, di archiviare la sonora sconfitta nelle città più importanti – salvo qualche rara eccezione, come Rieti e Frosinone, dovuta alla qualità dei candidati e al fatto che l’elettorato ha voluto premiare la bontà delle amministrazioni uscenti (per intenderci: Antonio Cicchetti a Rieti e Nicola Ottaviani nel capoluogo ciociaro) o come è accaduto a Genova e Palermo, dove tutto si è risolto nel primo turno – sbaglia di grosso e rischia di consegnarsi a più dolorose e pesanti batoste. Da qualche tempo, da troppo tempo ormai, su quel versante politico mancano analisi serie e approfondite sulla natura e sulle condizioni di una alleanza che è ormai nulla più che un cartello elettorale ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) La debacle delnei ballottaggi delle amministrative è molto più di un incidente di percorso sulla strada delle politiche. Chi pensa, da quelle parti, di archiviare la sonora sconfitta nelle città più importanti – salvo qualche rara eccezione, come Rieti e Frosinone, dovuta alla qualità dei candidati e al fatto che l’elettorato ha voluto premiare la bontà delle amministrazioni uscenti (per intenderci: Antonio Cicchetti a Rieti e Nicola Ottaviani nel capoluogo ciociaro) o come è accaduto a Genova e Palermo, dove tutto si è risolto nel primo turno – sbaglia di grosso e rischia di consegnarsi a più dolorose e pesanti batoste. Da qualche tempo, da troppo tempo ormai, su quel versante politico mancano analisi serie e approfondite sulla natura e sulle condizioni di una alleanza che è ormai nulla più che un...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? DAJE! ?? ALTRA BOCCIATURA DEL TAR: PER IL TAR LOMBARDIA la scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso… - carlosibilia : Il M5S raggiunge il governo della città di Capua, in provincia di Caserta, con Adolfo Villani Sindaco. Grazie anche… - ValeriaValente_ : Grande risultato del @pdnetwork e del centrosinistra ai ballottaggi di oggi grazie alla serietà, all’unità ma anche… - AFGiudice : @jarjarbinks25 Ma chi ha affermato questo. Infatti nel pro forma di sono. Io ho detto che non sono tali da spostare… - machyaer : RT @GuidoDeMartini: ?? DAJE! ?? ALTRA BOCCIATURA DEL TAR: PER IL TAR LOMBARDIA la scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso senz… -