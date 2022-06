Il Premio Biagio Agnes debutta a Roma: cerimonia in piazza del Campidoglio. I premiati e gli ospiti (Di lunedì 27 giugno 2022) Una magnifica piazza del Campidoglio, sapientemente illuminata, ha ospitato sabato 25 giugno, la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai 1. Promosso da Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e con Confindustria, il Premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai si è svolto per la prima volta a Roma, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, chiamando a raccolta, come da tradizione, illustri rappresentanti delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) Una magnificadel, sapientemente illuminata, ha ospitato sabato 25 giugno, ladi premiazione della XIV edizione delInternazionale del Giornalismo e dell’Informazione, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai 1. Promosso da Simona, Presidente della Fondazione, in collaborazione con la Rai e con Confindustria, ildedicato allo storico Direttore Generale della Rai si è svolto per la prima volta a, alla presenza del Sindaco diRoberto Gualtieri, chiamando a raccolta, come da tradizione, illustri rappresentanti delle ...

Giornaleditalia : Premio Biagio Agnes, XIV edizione: tra i premiati Maggioni, Guerzoni e Sciarra - SMSNEWSOFFICIAL : PREMIO BIAGIO AGNES: La Cerimonia di Premiazione per la prima volta a Roma in Piazza del Campidoglio - anperillo : RT @TgrRai: Consegnati in Campidoglio a Roma i riconoscimenti della XIV edizione del premio Biagio Agnes. Premiati il giornalismo in trince… - RaiperilSociale : RT @TgrRai: Consegnati in Campidoglio a Roma i riconoscimenti della XIV edizione del premio Biagio Agnes. Premiati il giornalismo in trince… - Giornaleditalia : Il Premio Biagio Agnes onora il suo compito e tutta la Rai -