"Il Pata Negra? Forse...": Roberto Parodi, il tremendo sospetto sulla pizza di Briatore (Di lunedì 27 giugno 2022) Si fa presto a dire Pata Negra. Il "pizza-gate" di Flavio Briatore tiene banco e anche Roberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta molto attivo (e corrosivo) sui social si prende la briga di commentare le scelta del Crazy pizza, la catena di pizzerie gourmet del manager cuneese. Pizze con ingredienti di prima qualità, rivendica Briatore rispondendo ai contestatori e motivando i prezzi non proprio popolari delle sue proposte. "Esistono diverse qualità di Pata Negra, da 40 a 300 euro al chilo, non basta dire Pata Negra per far sganciare i soldi a un cliente", annota Parodi, facendo sospettare che Briatore, a fronte dei 65 euro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Si fa presto a dire. Il "-gate" di Flaviotiene banco e anche, fratello di Cristina e Benedetta molto attivo (e corrosivo) sui social si prende la briga di commentare le scelta del Crazy, la catena di pizzerie gourmet del manager cuneese. Pizze con ingredienti di prima qualità, rivendicarispondendo ai contestatori e motivando i prezzi non proprio popolari delle sue proposte. "Esistono diverse qualità di, da 40 a 300 euro al chilo, non basta direper far sganciare i soldi a un cliente", annota, facendo sospettare che, a fronte dei 65 euro ...

Pubblicità

guglielmi_marco : Il “Pata Negra” non si può tagliare a macchina per evitare che si scaldi e perda le sue splendide caratteristiche o… - federicovf69 : @HoaraBorselli Sei tu che non lo sapevi, sembra. Come il pata negra a 500 euro al kg. Ti ha sputtanato pure Briator… - positanonews : #Copertina #EnoGastroNautaNews #briatore #crazypizza #parodi Cos’è il Pata Negra, l’ingrediente che fa costare la p… - GMorenghi : @uncletomablogZ @confundustria Non si può più dire Pata Negra. Oggi si dice Pata di colore... - PeppeLanzo : che il servizio di recupero dei tributi locali sia in mano a società private è un vero scandalo, soprattutto al sud… -