"Il paese tende a destra. Al centrosinistra serve un Tommasi nazionale" (Di lunedì 27 giugno 2022) Intervista a Roberto D'Alimonte: "I trionfalismi sono fuori luogo. Nel corso della Seconda Repubblica il centrosinistra, quando ha vinto, ha vinto per caso. E a livello nazionale il campo largo è oggi pieno di buche. Dovrebbero sperare nel centrodestra diviso e di pescare un jolly" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Intervista a Roberto D'Alimonte: "I trionfalismi sono fuori luogo. Nel corso della Seconda Repubblica il, quando ha vinto, ha vinto per caso. E a livelloil campo largo è oggi pieno di buche. Dovrebbero sperare nel centrodiviso e di pescare un jolly"

Pubblicità

FaustoPracek : @AndreaGiuricin Si tratta di ideologie solo in parte. In massima parte semplicemente altro non è che la manifesta p… - LucioMM1 : @ArturoB23022138 quello che penso. La gente che lavora (davvero) tutto l'anno, che ha reddito disponibile extra,… - huitzli : @Diesira3 @MicheleSolari70 @elevisconti @LaFranci27 l'Ucraina è un Paese governato da un Presidente che si è legato… - PeppeGaudi : @AttilioSacco @luciapulichino @ZanAlessandro Ora passiamo al vittimismo salviniano. Nessuno vuole mettere bavagli a… - PoliteKosmo : RT @gralbertazzi: @FedericoRampini Non è più l’America che conoscevo e amavo. Un paese come quello non può avere milioni di indigenti che v… -

Tasse, la parola più odiata ... credo, alla forte avversione nel nostro paese per le tasse. Non che gli italiani siano tutti ... è molto probabile, ma è altrettanto vero che l'opinione pubblica tende a sopravvalutare il fenomeno, ... Blabla...Storia! pillole di storia su Petronà Oggi l'economia del paese si regge su agricoltura, allevamento e piccole industrie tessili e ...//uhocularu.wixsite.com/uhocularu/post/arietta - citt%C3%A0 - delle - tende - da - casale - di - mesuraca ... Il Manifesto La guerra vista dallo chalet Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato il protagonista della mattinata al vertice del G7 sulle Alpi bavaresi, dedicata al tema «The world in conflict». Collegato in video da Kiev, Zelensky h ... ... credo, alla forte avversione nel nostroper le tasse. Non che gli italiani siano tutti ... è molto probabile, ma è altrettanto vero che l'opinione pubblicaa sopravvalutare il fenomeno, ...Oggi l'economia delsi regge su agricoltura, allevamento e piccole industrie tessili e ...//uhocularu.wixsite.com/uhocularu/post/arietta - citt%C3%A0 - delle -- da - casale - di - mesuraca ... Una tenda per una casa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato il protagonista della mattinata al vertice del G7 sulle Alpi bavaresi, dedicata al tema «The world in conflict». Collegato in video da Kiev, Zelensky h ...