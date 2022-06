Il nuovo partito di Dino Giarrusso e Cateno De Luca per puntare alle regionali in Sicilia (Di lunedì 27 giugno 2022) “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud Chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia”: in un comunicato stampa Cateno De Luca e Dino Giarrusso annunciano nome e simbolo del loro partito politico, Sud Chiama Nord, di cui Giarrusso sarà segretario nazionale e De Luca coordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del partito. “Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso un partito che, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud Chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla”: in un comunicato stampaDeannunciano nome e simbolo del loropolitico, Sud Chiama Nord, di cuisarà segretario nazionale e Decoordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidatoe presidente del. “Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso unche, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non voglio essere il solito guastafeste nel giorno della nascita del nuovo soggetto di #DiMaio. Ho il dovere però,… - borghi_claudio : @RKilgubbin @Resistenza1967 @AlbertoBagnai @GuidoDeMartini @armandosiri Come ha portato la Lega dal 4 al 17? Sempli… - francesco4733 : RT @a_meluzzi: Costruiamo grande Fronte Aperto del Dissenso dal Partito Comunista di Rizzo fino Primato Nazionale passando attraverso il pa… - neXtquotidiano : Il nuovo partito di Dino #Giarrusso e Cateno De Luca per puntare alle regionali in Sicilia - micheilucia : RT @Pantocrax: Chi si meraviglia che il nuovo partito di #DiMaio possa essere ritenuto più affidabile dei 5s, dimostra di non aver capito p… -