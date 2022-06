Il mentalista dai gol decisivi | Milan | ecco Divock Origi

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 giugno 2022) E’ il giorno diOkoth. Nella serata di oggi il nuovo attaccante delsbarcherà in Italia, pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Il ventisettenne arriva in rossonero a parametro zero e firmerà un contratto triennale – con opzione per il quarto – da 3.5 milioni a stagione. Un colpo fortemente cercato dalla dirigenzaista che, già in primavera, avevano allacciato i contatti con l’entourage del giocatore per trovare un’intesa.è il primo colpo del calciomercato del, preso per fornire a Pioli una soluzione altamente qualitativa per il reparto offensivo. Chi éEPA/PETER POWELLfesteggia con Xherdan Shaqiri dopo aver realizzato un gol ...