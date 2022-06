IL MATTINO – Napoli, Meret rinnova fino al 2027, Sirigu ha detto si agli azzurri (Di lunedì 27 giugno 2022) Napoli, Alex Meret rinnova fino al 2027. Salvatore Sirigu pronto ad accettare il ruolo di secondo, lo riferisce il MATTINO. CALCIOMERCATO Napoli. Meret e Sirigu saranno i prossimi portieri del Napoli per la prossima stagione. David Ospina è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Nasr. La stampa saudita ha dato l’affare praticamente per certo. Il portiere colombiano che a 34 anni decide di cambiare completamente vita e di accettare una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus alla firma. De Laurentiis si è liberato di un altro ingaggio oneroso ed è pronto a virare su Sirigu come riporta l’edizione odierna del quotidiano il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022), Alexal. Salvatorepronto ad accettare il ruolo di secondo, lo riferisce il. CALCIOMERCATOsaranno i prossimi portieri delper la prossima stagione. David Ospina è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Nasr. La stampa saudita ha dato l’affare praticamente per certo. Il portiere colombiano che a 34 anni decide di cambiare completamente vita e di accettare una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus alla firma. De Laurentiis si è liberato di un altro ingaggio oneroso ed è pronto a virare sucome riporta l’edizione odierna del quotidiano il ...

